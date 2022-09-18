Более 8 тонн бананов подготовили для участников "Московского марафона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 8 тонн бананов и 3 200 тонн апельсинов подготовили для участников "Московского марафона", который состоится в воскресенье, 18 сентября, в "Лужниках". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Забег начнется от Малой спортивной арены. Участники пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля.

По всей протяженности маршрута будет установлено 11 пунктов питания. Для участников подготовили 80 190 обычной и сладкой воды, 14 000 гелей и 5 500 литров изотоника.

Дистанцию в 10 километров также пробегут известные отечественные спортсмены Владимир Никитин, Павел Адышкин, Сергей Попов, Елена Коробкина, Светлана Аплачкина и Елизавета Погудо.

Победителями марафона станут 6 мужчин и женщин, которые покажут самые высокие результаты. Им вручат медали, кубки, подарки от партнеров марафона и денежные призы.

На дистанции 10 километров награды получат участники, занявшие с первого по третье места в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин, а победителями корпоративной эстафеты станут 3 команды, пришедшие к финишу первыми.

Кроме того, участников будут награждать в возрастных категориях.

Ранее сообщалось, что для участия в "Московском марафоне" зарегистрировались около 37 тысяч человек.

Мероприятие состоится в Москве в 9 раз. Участники смогут пробежать дистанции в 10 и 42,2 километра.