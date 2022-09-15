Около 37 тыс человек зарегистрировались на "Московский марафон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 37 тысяч человек зарегистрировались на "Московский марафон", который состоится 18 сентября в столице. Это рекордное количество участников, отметил директор Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
По его словам, организаторы мероприятия каждый год стараются сделать марафон лучше. В этом году он пройдет на столичных улицах уже в девятый раз.
"Конечно, мы растем и по числу зарегистрированных участников. В этом году на все дистанции, в том числе и детский забег, зарегистрировалось порядка 37 тысяч человек, что является рекордом", – передает ТАСС его слова.
Участники марафона смогут пробежать 10 километров и 42,2 километра.
Ранее стало известно, что несколько улиц перекроют в центре столицы 18 сентября из-за "Московского марафона". Участки по его маршруту полностью перекроют для движения транспорта с 07:00 до 17:00. Кроме того, с 00:01 до конца мероприятия там нельзя будет парковаться.
В прошлом году "Московский марафон" был отменен из-за эпидемиологической ситуации в городе.
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