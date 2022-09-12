Ряд улиц в центре столицы перекроют 18 сентября из-за "Московского марафона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько улиц перекроют в центре столицы 18 сентября из-за "Московского марафона", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Участки по его маршруту полностью перекроют для движения транспорта с 07:00 до 17:00. Кроме того, с 00:01 до конца мероприятия там нельзя будет парковаться.

В прошлом году "Московский марафон" был отменен из-за эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют 17 сентября в районе Подколокольного переулка и в Ставропольском проезде из-за проведения киносъемок.

Краткосрочные перекрытия в районе Подколокольного переулка будут действовать с 07:00 до 20:00. В Ставропольском проезде проехать не получится с 12:00 до 18:00.

Предупредили в ведомстве и о краткосрочных перекрытиях в районе Курьяновского бульвара. Ограничения будут действовать 17 сентября с 12:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00.