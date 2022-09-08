Несколько улиц у спорткомплекса "Лужники" перекроют 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на нескольких улицах у спорткомплекса "Лужники" перекроют 10 сентября из-за мероприятия. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На нескольких улицах в районе "Лужников" перекроют движение в связи с проведением мероприятия. Перекрытия введут 10 сентября. Также 9 сентября с 00:01 будет недоступна парковка на участках перекрытий", – говорится в публикации.

С 21:30 и до окончания мероприятия полное перекрытие будет действовать на следующих участках:

Проектируемый проезд № 2309 (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Савельева (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 3-й Фрунзенской);

улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова);

улица Ефремова (от улицы 3-й Фрунзенской до улицы Трубецкой);

улица Трубецкая (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта);

переулок Хользунова (от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта);

дублер Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до дома № 20, строения 1, по Комсомольскому проспекту).

Отмечается, что с 08:00 и до окончания мероприятия также перекроют участок съезда с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Ранее стало известно, что ряд улиц в центре Москвы, в том числе участки Тверской и несколько прилегающих переулков, будут перекрыты с 5 по 12 сентября из-за мероприятий по случаю Дня города.

Так, с 5 по 8 сентября в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках будет перекрыта одна полоса движения, а с ночи 8 сентября до 08:00 12 сентября указанные улицы будут полностью закрыты для транспорта.