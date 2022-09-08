Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18:27

Несколько улиц у спорткомплекса "Лужники" перекроют 10 сентября

городперекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на нескольких улицах у спорткомплекса "Лужники" перекроют 10 сентября из-за мероприятия. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На нескольких улицах в районе "Лужников" перекроют движение в связи с проведением мероприятия. Перекрытия введут 10 сентября. Также 9 сентября с 00:01 будет недоступна парковка на участках перекрытий", – говорится в публикации.

С 21:30 и до окончания мероприятия полное перекрытие будет действовать на следующих участках:

  • Проектируемый проезд № 2309 (от улицы Усачева до улицы Доватора);
  • улица Савельева (от улицы Усачева до улицы Доватора);
  • улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 3-й Фрунзенской);
  • улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);
  • улица 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова);
  • улица Ефремова (от улицы 3-й Фрунзенской до улицы Трубецкой);
  • улица Трубецкая (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта);
  • переулок Хользунова (от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта);
  • дублер Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до дома № 20, строения 1, по Комсомольскому проспекту).

Отмечается, что с 08:00 и до окончания мероприятия также перекроют участок съезда с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Ранее стало известно, что ряд улиц в центре Москвы, в том числе участки Тверской и несколько прилегающих переулков, будут перекрыты с 5 по 12 сентября из-за мероприятий по случаю Дня города.

Так, с 5 по 8 сентября в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках будет перекрыта одна полоса движения, а с ночи 8 сентября до 08:00 12 сентября указанные улицы будут полностью закрыты для транспорта.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать