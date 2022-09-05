Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы Роман Васильев

Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за мероприятий в честь 875-летия со дня основания города, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

В связи с проведением фейерверков ограничения будут действовать 10 сентября с 20:30 до 21:30. Перекроют улицу Кадырова, Физическую, Центральную, Озерную аллею и другие.

Кроме того, в связи с мероприятиями по случаю Дня города с 11:00 до 18:00 перекроют участки улиц Молодежной и Березовой, с 11:00 до 23:00 – участок Театральной улицы.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится в центре столицы в связи с подготовкой ко Дню города и проведением праздничных мероприятий. С 00:01 5 сентября до 23:59 8 сентября по одной полосе закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Кроме того, одну полосу в сторону области перекроют на участке Тверской улицы от дома 1 на Охотном Ряду до дома 16 на Тверской улице и участке Моховой от дома 15, строения 1, до Тверской улицы.

С полуночи 8 сентября до 08:00 12 сентября ограничат движение на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, на нескольких соседних переулках, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и в Театральном проезде.

С полуночи 10 сентября до 23:59 11 сентября нельзя будет проехать по Петровке и примыкающим к ней Рахмановскому и Крапивенскому переулкам, а также Неглинной улице.

10 сентября с 20:30 до 21:30 ограничат проезд на площади Васильевский Спуск, Москворецкой улице, Большом Москворецком мосту, Старой площади, в Китайгородском проезде и на участках примыкающих к нему набережных.

За пределами центра города с 20:50 до 21:10 перекроют участки Озерной аллеи в Зеленограде, Центральной и Физической улиц в Троицке, улицы Кадырова в Южном Бутове. С 12:00 до 21:30 ограничат движение по участку проезда вдоль торгового центра "Авиапарк". Это связано с запуском фейерверков.