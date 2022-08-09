Москвичи выбрали парки культуры и отдыха для празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное предстоящему Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.
"Лидерами среди общегородских стали мероприятия в парках культуры и отдыха (49% голосов) и специальные мероприятия для детей (31% голосов). Еще 12% проголосовавших активных граждан выбрали программы с участием благотворительных фондов, 4% доверились мнению специалистов, 3% затруднились с ответом, а остальные (1%) предложили собственные варианты", – говорится в сообщении.
Около 35% проголосовали за концерты современной музыки, театрализованные представления выбрали 29% участников опроса. На концерты классической музыки хотели бы сходить 20% опрошенных, посетить поэтические программы – 6% человек, следует из результатов голосования.
В 2022 году в День города планируют пожениться более 1,5 тысячи пар. Регистрации бракосочетания запланировали провести на 18 площадках, среди которых – стадион "Спартак", особняк Спиридонова, Северный речной вокзал, две башни "Москва-Сити", Московская канатная дорога и другие.
Ранее пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные места для свиданий. Голосование организовали в рамках серии "Лето активного гражданина". В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.
Некоторые из предложенных мест имеют романтичные истории. Например, в парке "Коломенское", проголосовать за который смогут пользователи, есть необычный дуб, исполняющий желания.
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