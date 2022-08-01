В "Активном гражданине" стартовало голосование за лучшие места для свиданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователям проекта "Активный гражданин" предложили выбрать лучшие столичные пространства для свиданий. Участники голосования смогут выбрать одну из 18 площадок или предложить собственный вариант ответа. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Голосование организовали в рамках серии "Лето активного гражданина". В список лучших мест для свиданий включили сквер у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, парк "Зарядье", Московский зоопарк и другие столичные территории.

Некоторые из предложенных мест имеют романтичные истории. В парке "Коломенское", проголосовать за который смогут пользователи, есть необычный дуб, исполняющие желания.

Кроме того, в ходе участия в опросах проекта "Лето активного гражданина" пользователи могут найти на страницах буквы и цифры промокодов. Их можно обменять на билеты в музеи Москвы, сувениры от "Активного гражданина" и другие призы.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время на сайте зарегистрировались более 6 миллионов человек. Благодаря участию в голосованиях пользователи могут выбирать мероприятия для фестивалей и праздников, а также принимать решения о благоустройстве парков, набережных и других городских объектов.

Ранее на сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за лучшую набережную для прогулок. В список зон включили набережную Марка Шагала, Кремлевскую, Пушкинскую, Краснопресненскую и Раушскую набережные, набережную Тараса Шевченко, Воробьевскую, Озерковскую и другие набережные. Пользователям предложили выбрать 5 из 18 предложенных вариантов.