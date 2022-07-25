Москвичам предложили выбрать лучшую набережную для летних прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучшую для летних прогулок столичную набережную. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Голосование идет в рамках спецпроекта "Лето активного гражданина", посвященного летнему отдыху в Москве. Горожане могут выбрать до пяти вариантов из 18 предложенных набережных или написать свой вариант.
В частности, в голосовании участвуют набережная Марка Шагала, Кремлевская набережная, Пушкинская, Краснопресненская и Раушская набережные, набережная Тараса Шевченко, Воробьевская, Озерковская и другие набережные.
Отмечается, что в текстах голосований проекта "Лето активного гражданина" спрятаны цифры и буквы для промокодов, которые можно использовать для покупки сувениров и билетов в музеи.
Ранее москвичам предложили проголосовать на "Активном гражданине" за самый красивый мост Москвы. Всего предложено 11 вариантов, в том числе Живописный мост, мост Богдана Хмельницкого, Крымский мост и другие.
За 11 лет в Москве привели в порядок около 36 набережных
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