Москвичам предложили выбрать лучшую набережную для летних прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучшую для летних прогулок столичную набережную. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Голосование идет в рамках спецпроекта "Лето активного гражданина", посвященного летнему отдыху в Москве. Горожане могут выбрать до пяти вариантов из 18 предложенных набережных или написать свой вариант.

В частности, в голосовании участвуют набережная Марка Шагала, Кремлевская набережная, Пушкинская, Краснопресненская и Раушская набережные, набережная Тараса Шевченко, Воробьевская, Озерковская и другие набережные.

Отмечается, что в текстах голосований проекта "Лето активного гражданина" спрятаны цифры и буквы для промокодов, которые можно использовать для покупки сувениров и билетов в музеи.

Ранее москвичам предложили проголосовать на "Активном гражданине" за самый красивый мост Москвы. Всего предложено 11 вариантов, в том числе Живописный мост, мост Богдана Хмельницкого, Крымский мост и другие.

