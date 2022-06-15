Более 6 миллионов человек стали участниками проекта "Активный гражданин" за 8 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В проекте "Активный гражданин" с момента его появления зарегистрировались более 6 миллионов жителей Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Только в этом году уже проведено больше 350 голосований, на сайте зарегистрировались свыше 250 тысяч человек. Такая динамика подтверждает значимость проекта", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
За 8 лет существования проекта было проведено 5,4 тысячи опросов, собрано более 189 миллионов мнений горожан.
Уточняется, что 57% пользователей "Активного гражданина" составляют женщины. В возрастной категории преобладают москвичи от 35 до 44 лет (30%). 29% – пользователи от 25 до 34 лет, 26% – в группе от 45 лет и 15% составляют лица младше 24 лет.
Согласно данным портала, в ЮАО зарегистрировано 13,8% участников проекта, в ВАО – 12,5%, в СВАО – 12,4%. При этом наиболее активный житель столицы принял участие в 1 932 голосованиях.
В среднем порядка 100 тысяч человек оценивают в "Активном гражданине" каждое нововведение. С 2020 года в рубрике "Пульс столицы" москвичи поставили около 4 миллионов оценок.
Ранее сообщалось, что за восемь лет с момента создания проекта "Активный гражданин" его пользователями стали порядка шести миллионов горожан. Всего было проведено больше 5,3 тысячи различных голосований, по которым получено около 200 миллионов мнений москвичей.
В 2021 году площадка провела 300 голосований и 35 викторин: горожане выбирали дизайн и названия новых станций метро, первого в Москве речного электрического трамвайчика, а также давали имена обитателям Московского зоопарка. С начала текущего года этот показатель уже превысил 570, рассказал Александр Пищелко, глава ГКУ "Новые технологии управления".
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