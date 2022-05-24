"Активный гражданин" за восемь лет собрал 200 миллионов мнений москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За восемь лет с момента создания проекта "Активный гражданин" его пользователями стали порядка шести миллионов горожан. Всего было проведено больше 5,3 тысячи различных голосований, по которым получено около 200 миллионов мнений москвичей.

В 2021 году площадка провела 300 голосований и 35 викторин: горожане выбирали дизайн и названия новых станций метро, первого в Москве речного электрического трамвайчика, а также давали имена обитателям Московского зоопарка. С начала текущего года этот показатель уже превысил 570, рассказал Александр Пищелко, глава ГКУ "Новые технологии управления".

Наиболее востребованы среди жителей столицы голосования, которые затрагивают разные сферы городской жизни, – это могут быть как вопросы благоустройства, так и проведения различных мероприятий. Например, в этом году пользователи "Активного гражданина" выбрали названия для 11 улиц так называемого кинематографического квартала в Раменках, определили названия для строящихся станций метро. Эти голосования собрали порядка 10 миллионов мнений.

Также востребованным оказалось голосование о едином маршруте в парках северной Яузы. В нем приняли участие свыше 220 тысяч человек. Москвичи решали, нужна ли там велодорожка и зона для пробежек, требуется ли территориям вблизи МЦК и СВХ благоустройство.

Ранее на базе "Активного гражданина" заработал новый проект "Большая викторина", в котором москвичи смогут посоревноваться в знаниях о городе. В текущем году запланировано 16 викторин, они будут проводиться по пятницам дважды в месяц. Пользователи могут получить по 20 баллов за участие в викторине и еще по 5 баллов – за каждый верный ответ.

