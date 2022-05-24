"Активный гражданин" за восемь лет собрал 200 миллионов мнений москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За восемь лет с момента создания проекта "Активный гражданин" его пользователями стали порядка шести миллионов горожан. Всего было проведено больше 5,3 тысячи различных голосований, по которым получено около 200 миллионов мнений москвичей.
В 2021 году площадка провела 300 голосований и 35 викторин: горожане выбирали дизайн и названия новых станций метро, первого в Москве речного электрического трамвайчика, а также давали имена обитателям Московского зоопарка. С начала текущего года этот показатель уже превысил 570, рассказал Александр Пищелко, глава ГКУ "Новые технологии управления".
Наиболее востребованы среди жителей столицы голосования, которые затрагивают разные сферы городской жизни, – это могут быть как вопросы благоустройства, так и проведения различных мероприятий. Например, в этом году пользователи "Активного гражданина" выбрали названия для 11 улиц так называемого кинематографического квартала в Раменках, определили названия для строящихся станций метро. Эти голосования собрали порядка 10 миллионов мнений.
Также востребованным оказалось голосование о едином маршруте в парках северной Яузы. В нем приняли участие свыше 220 тысяч человек. Москвичи решали, нужна ли там велодорожка и зона для пробежек, требуется ли территориям вблизи МЦК и СВХ благоустройство.
Ранее на базе "Активного гражданина" заработал новый проект "Большая викторина", в котором москвичи смогут посоревноваться в знаниях о городе. В текущем году запланировано 16 викторин, они будут проводиться по пятницам дважды в месяц. Пользователи могут получить по 20 баллов за участие в викторине и еще по 5 баллов – за каждый верный ответ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: