В проекте "Активный гражданин" появилась рубрика "Большая викторина"

13 мая, 22:49
Фото: depositphotos/puhhha
Столичный портал "Активный гражданин" подготовил новый проект "Большая викторина", в котором москвичи смогут посоревноваться в знаниях о городе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Большая викторина – специальный проект в "Активном гражданине", который, мы надеемся, станет одним из любимых у москвичей. В этом году запланировано 16 викторин, все они о Москве и о том, как "активные граждане" помогают меняться нашему городу", – сказал глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он пояснил, что первая викторина будет приурочена ко дню рождения столичного метрополитена, являющегося признанным архитектурным шедевром.
"Это самый любимый и востребованный транспорт, ведь подземной дорогой ежедневно пользуются миллионы москвичей и гостей столицы", – добавил Пищелко.
Отмечается, что пользователи портала получат по 20 баллов за участие в викторине и еще по 5 баллов за каждый верный ответ. Конкурсы будут проводиться по пятницам дважды в месяц.
Ранее в мобильном приложении "Моя Москва" появились новые функции, благодаря которым пользователи могут оплатить домашний телефон МГТС, а также почитать новости района, в котором живут.
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