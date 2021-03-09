Новые функции появились в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении "Моя Москва" появились новые функции, благодаря которым пользователи могут оплатить домашний телефон МГТС, а также почитать новости района, в котором живут. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, для этого нужно обновить приложение.

"Теперь пользователи приложения "Моя Москва" могут оплатить абсолютно все востребованные начисления за квартиру со смартфона: это единый платежный документ, электроэнергия и домашний телефон. Кроме этого, на главной странице приложения стали отображаться новости за текущий день о событиях или изменениях в интересных для жителя районах", – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Максим Алексашкин.

Отмечается, что новости будут определяться для каждого пользователя на основе тех данных, которые были указаны в приложении или на mos.ru. Они будут помечаться специальными ярлычками – "Отрадное", "Чертаново Центральное" и так далее.

В материале уточняется, что для оплаты домашнего телефона, нужно добавить в приложении его номер во вкладке "Адреса". Это можно сделать и в личном кабинете на mos.ru. Начисления будут автоматически отображаться в приложении в разделе "Мои платежи".

Предыдущее обновление приложения "Моя Москва" было выпущено в конце прошлого года, говорится в сообщении. Теперь все разделы располагаются в разных блоках. Также стали доступны виджеты, благодаря которым на главном экране актуальная информация.

Пока новый интерфейс доступен только для устройств iOS. Однако в скором времени он станет доступен и для пользователей Android.

Ранее сообщалось, что число пользователей мобильного приложения "Моя Москва" увеличилось более чем на 100 тысяч после выпуска обновленной версии в конце 2020 года. В частности, возросла популярность разделов "Услуги", "Мои платежи" и "Новости и события".

Приложение "Моя Москва" появилось в начале 2019 года. С тех пор горожане воспользовались его услугами и сервисами более девяти миллионов раз.

Через приложение можно передавать показания счетчиков, получать квитанции на оплату, проверять успеваемость ребенка в школе и записываться на вакцинацию от коронавируса.