"Коммуналка" и контроль уборки: какие услуги ЖКХ можно получить удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи во время самоизоляции могут оплачивать телефон и услуги ЖКХ через онлайн-сервисы на mos.ru и в мобильных приложениях. Там же можно контролировать содержание подъездов и передавать показания приборов учета, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Чтобы получить Единый платежный документ (ЕПД) для оплаты коммунальных услуг нужно пройти регистрацию, указав адрес квартиры и код плательщика, который есть в квитанции. Оплатить счет можно также удаленно с помощью портала.
В сервисе "Мои платежи" можно погасить штраф за нарушение ПДД и судебные задолженности, пополнить баланс телефона или оплатить интернет. Доступна услуга "Автоплатеж".
В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" коммунальные услуги можно оплатить при помощи сервиса "Начисления за ЖКУ". Также можно настроить напоминания, получить и скачать ЕПД.
Оплата коммунальных услуг доступна и в мобильном приложении портала mos.ru "Моя Москва" в разделе "Мой дом". Пользователю нужно указать сведения о квартире, включая данные о счетчиках и код плательщика для передачи показаний воды, а также номер прибора учета и лицевой счет для передачи показаний по электроэнергии.
Показания счетчиков электроэнергии нужно подавать с 15-го по 26-е число каждого месяца, а счетчиков воды – с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего месяца. Сделать это можно из личного кабинета – через виджет "Коммунальные услуги".
Со смартфона передать показания можно в приложении "Госуслуги Москвы" через сервис "Внесение показаний" или в приложении "Моя Москва" в разделе "Мой дом".
В сервисе "Единый диспетчерский центр" (ЕДЦ) в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" можно оставить заявку, если есть вопросы по содержанию подъездов. Для этого нужно выбрать сервис "Единый диспетчерский центр" и нажать на кнопку "+".
На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки.
Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
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