Свыше 9 млн городских услуг было оказано через приложение "Моя Москва"

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Число оказанных городских услуг в приложении "Моя Москва" превысило девять миллионов с момента запуска, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Уже два года жители пользуются приложением "Моя Москва", получая востребованные городские услуги со смартфона. Сегодня приложение является важной частью городской цифровой экосистемы, и популярность его выросла в троекратном размере: в первый год работы, в 2019 году, жители получили услуги через приложение более 2,2 миллиона раз, а в 2020 году этот показатель превысил семь миллионов", – рассказал замруководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин.
Он отметил, что для удобства москвичей недавно приложение получило новую версию, в которой услуги помогает получать голосовой помощник, также был доработан раздел "Мои платежи" и создан электронный единый платежный документ.
Всего, по словам Алексашкина, с начала года возможностями приложения воспользовались свыше 1,9 миллиона человек. Чаще всего (около трех миллионов раз) горожане просматривали информацию об успеваемости ребенка и домашних заданиях. Услугой записи к врачам воспользовались более 1,4 миллиона раз и еще свыше 750 тысяч раз пользователи оплатили счета за коммунальные услуги и электронные единые платежные документы.
Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.
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