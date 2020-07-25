Информационный блок появился на главной странице приложения "Моя Москва"

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Новостная лента портала mos.ru появилась на главной странице мобильного приложения "Моя Москва", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В приложении появился информационный блок "Новости и события". Там отображается актуальная информация о главных событиях из жизни города.

Как рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий, создание новостной ленты было одним из этапов улучшения интерфейса мобильного приложения "Моя Москва".

"Удобный функционал поможет жителям всегда быть в курсе последних и важных сообщений о своем городе, публикуемых на сайте mos.ru", – подчеркнули в ведомстве.

Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.