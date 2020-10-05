Единый платежный документ стал доступен в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи мобильного приложения "Моя Москва" теперь могут просмотреть электронную квитанцию единого платежного документа (ЕПД). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новая функция уже доступна в обновленной версии приложения для iOS, а в ближайшем будущем появится и в операционной системе Android.

Таким образом, пользователям больше не нужно отдельно получать ЕПД, чтобы увидеть детальный счет платежа. Для того чтобы получать и оплачивать такие счета через приложение, нужно указать в личном кабинете свой адрес и код плательщика.

Посмотреть электронную квитанцию можно в разделе "Мои платежи", нажав на главном экране на кнопку в виде кошелька. Во вкладке "ЖКУ" появятся доступные счета. Если выбрать интересующий, пользователь увидит подробную карточку счета. Там же появится кнопка "Счет в PDF", при нажатии на которую на экран будет выведен единый платежный документ.

Помимо этого, в обновленной версии приложения "Моя Москва" можно оплачивать резидентное парковочное разрешение. Сперва нужно подать заявку на его получение на портале mos.ru или в центре госуслуг. Уже после успешного рассмотрения заявки счет автоматически появится в приложении в разделе "Мои платежи".

Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.

