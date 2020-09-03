Пользователям приложения "Моя Москва" стало удобнее оплачивать счета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мобильном приложении "Моя Москва" обновили раздел "Мои платежи", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря новым фильтрам, которые появились в разделе "Мои платежи", жителям станет удобнее просматривать в приложении выставленные начисления. Если ранее счета отображались одним списком, то теперь находить их можно по конкретным категориям", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города.

В разделе о платежах появились такие категории, как "ЖКУ", "Дети", "Штрафы", "ФССП" и другие. Раздел "Мои платежи" расположен вверху экрана под значком в виде кошелька. Новые фильтры находятся в верхней панели.

Раздел "Мои платежи" появился в мобильном приложении в январе текущего года. Он собирает все начисления пользователя. Система их находит автоматически на основе заполненных пользователем данных в личном кабинете.

С начала этого года москвичи совершили уже более 195 тысяч транзакций через приложение, из них 38% были совершены через раздел "Мои платежи". Оплачивать счета можно банковской картой или с помощью системы Apple Pay.

Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.