Пользователям приложения "Моя Москва" стало удобнее оплачивать счета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В мобильном приложении "Моя Москва" обновили раздел "Мои платежи", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Благодаря новым фильтрам, которые появились в разделе "Мои платежи", жителям станет удобнее просматривать в приложении выставленные начисления. Если ранее счета отображались одним списком, то теперь находить их можно по конкретным категориям", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города.
В разделе о платежах появились такие категории, как "ЖКУ", "Дети", "Штрафы", "ФССП" и другие. Раздел "Мои платежи" расположен вверху экрана под значком в виде кошелька. Новые фильтры находятся в верхней панели.
Раздел "Мои платежи" появился в мобильном приложении в январе текущего года. Он собирает все начисления пользователя. Система их находит автоматически на основе заполненных пользователем данных в личном кабинете.
С начала этого года москвичи совершили уже более 195 тысяч транзакций через приложение, из них 38% были совершены через раздел "Мои платежи". Оплачивать счета можно банковской картой или с помощью системы Apple Pay.
Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: