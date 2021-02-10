Число пользователей приложения "Моя Москва" увеличилось на 100 тыс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число пользователей мобильного приложения "Моя Москва" увеличилось более чем на 100 тысяч после выпуска обновленной версии в конце 2020 года.

В частности, выросла популярность разделов "Услуги", "Мои платежи" и "Новости и события", передает портал мэра и правительства столицы.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин рассказал, что число пользователей, которые получили услугу через приложение, за месяц выросло на 5,5 процента.

"Все это говорит о том, что москвичи позитивно оценили произошедшие изменения, им стало удобнее и проще получать нужные услуги, знакомиться с актуальной информацией и оплачивать начисления", – сказал он.

Отмечается, что после обновления разделы в приложении стали располагаться в разных блоках, а не на одном экране. Это позволило повысить удобство и эффективность приложения.

Пока обновление доступно для устройств с операционной системой iOS. Однако позже оно появятся и для пользователей Android. В рамках новой версии тестируется и голосовой помощник.

Приложение "Моя Москва" появилось в начале 2019 года. С тех пор горожане воспользовались его услугами и сервисами более девяти миллионов раз.

Через приложение можно передавать показания счетчиков, получать квитанции на оплату, проверять успеваемость ребенка в школе и записываться на вакцинацию от коронавируса.