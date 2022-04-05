На "Активном гражданине" выберут имя собаке-роботу Госинспекции по недвижимости

13:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В проекте "Активный гражданин" проходит голосование, в ходе которого москвичи могут выбрать имя собаке-роботу столичной Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"У "активных граждан" уже есть опыт в выборе имен для реальных животных – обитателей Московского зоопарка. Теперь пришло время расширить горизонты и определить, как назвать роботизированного зверя", – сказал глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он также обратил внимание на символичность голосования: в рамках электронного проекта выберут кличку для электронного животного. Пользователям дано на выбор четыре имени – Арти, Электроник, СмартГИН и Герц. Однако можно предложить и собственный вариант.
В прошлом году у Госинспекции по недвижимости появился первый робопес. Новая электронная собака отличается большим размером. Роботов будут использовать для выявления незаконных строений: они будут фотографировать и снимать на видео окружающую обстановку, сверять данные с картой и списком объектов на местности.
Уточняется, что новый робот весит 30 килограммов, может передвигаться со скоростью до 11 километров в час и обходить препятствия. В настоящее время осуществляется его настройка.
Ранее в Москве проект производителя промышленных роботов-манипуляторов получил грант в 500 тысяч рублей. Компания создаст уникальный захват, с помощью которого робот будет расцеплять вагоны. Проект избавит процесс от тяжелого ручного труда. Его планируется запустить в течение двух лет.
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