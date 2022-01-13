Робота для расцепки железнодорожных вагонов создадут в Москве

10:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проект производителя промышленных роботов-манипуляторов получил грант в 500 тысяч рублей для создания робота для расцепки железнодорожных вагонов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Компания создаст уникальный захват, с помощью которого робот будет расцеплять вагоны. Кроме того, автоматизированная система будет оснащена камерой и бортовым компьютером. Проект, который избавит от тяжелого ручного труда, планируется запустить в течение двух лет.
"Мы стараемся найти стартапы, которые могли бы предложить лучшие инновационные решения и исключить слабые звенья из технологических цепочек", – пояснил руководитель корпоративного акселератора ОАО "РЖД" Роман Кошелев.
Уточняется, что сначала компания изучит площадки, сформирует технические требования, представит архитектуру и проект, а затем выполнит опытно-конструкторские работы, создаст прототипы и протестирует их. Также для работы с роботом обучат персонал.
Ранее столичная Госинспекция по недвижимости сообщила, что в Москве запустили пилотный проект по использованию шагающего робота-собаки для фотофиксации городского пространства и выявления нарушений.
Начальник ведомства Владислав Овчинский рассказал, что робособака характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью.
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