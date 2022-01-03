Госинспекция по недвижимости Москвы в 2022 году задействует в работе роботехнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы планирует применять роботехнику для работы в 2022 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал руководитель ведомства Владислав Овчинский, в распоряжении Госинспекции появилась робособака, способная выявлять земельно-имущественные нарушения. В день устройство может преодолеть до 30 километров, безошибочно ориентируясь в пространстве.

Робособака будет задействована на конкретных территориях или объектах. Механизированная техника оснащена камерой с возможностью трансляции, а также световым радаром для формирования точной карты трехмерного пространства.

Овчинский сообщил, что в ближайшее время начнется тестирование робота с последующим испытанием в реальных городских условиях.

Руководитель Госинспекции по недвижимости Москвы добавил, что в 2022 году ведомство продолжит устранять нарушения, выявленные в 2021 году. Кроме того, будут обновлены алгоритмы, сопоставляющие и анализирующие данные, полученные с помощью технологий искусственного интеллекта.

В декабре 2021 года Госинспекция по недвижимости Москвы отчиталась о почти 260 тысячах квадратных метров бесхозной недвижимости, обнаруженных в период с января по ноябрь.