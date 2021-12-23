Москвичам рассказали, как робособака будет бороться с самозахватом территорий

09:47
Фото: Госинспекция по недвижимости Москвы
В Москве запустили пилотный проект по использованию шагающего робота-собаки для фотофиксации городского пространства и выявления нарушений, сообщает пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.
Начальник ведомства Владислав Овчинский рассказал, что робособака характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью.
"В ближайшее время робособака приступит к обучению – перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в ЦАО", – приводятся в сообщении слова Овчинского.
В пресс-службе отметили, что собака-робот имеет GPS-модуль, оснащена лидаром – световым радаром, измеряющим расстояния и формирующим вокруг себя точную карту трехмерного пространства. Это поможет Госинспекции в проведении замеров объектов недвижимости, а встроенная камера позволит вести трансляцию онлайн.
Конструкция умного помощника позволяет обеспечивать высокую маневренность и развивать скорость до 11 километров в час.
Ранее руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета "Иннополис" Артур Шимановский рассказал, что роботы-партнеры для детей с функцией мониторинга состояния ребенка появятся в России уже через 10 лет.
Также, по словам эксперта, через 10 лет в домах появятся высокоинтеллектуальные роботы-помощники: пылесосы, кухонные автоматы и доставщики продуктов. Техника станет более совершенной и интеллектуальной, чем сейчас. Это позволит, по его словам, улучшить алгоритмы принятия решений.
В России появился свой робопес
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