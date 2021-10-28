Эксперт рассказал, когда роботы смогут следить за детьми в России

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Роботы-партнеры для детей с функцией мониторинга состояния ребенка появятся в России уже через 10 лет, считает руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета "Иннополис" Артур Шимановский.

Также, по словам эксперта, через 10 лет в домах появятся высокоинтеллектуальные роботы-помощники: пылесосы, кухонные автоматы и доставщики продуктов.

"Также в домах россиян появятся умные роботы-охранники, которые обеспечат безопасность квартиры, дома или участка", – приводит слова Шимановского РИА Новости.

Он пояснил, что техника станет более совершенной и интеллектуальной, чем сейчас. Это позволит, по его словам, улучшить алгоритмы принятия решений.

"Роботы научатся быстро передвигаться по направлениям со сложным профилем поверхности: лестницы, грязь, глубокий снег, горы, пересеченная местность и тому подобное", – добавил специалист.

Кроме того, изменится тип аккумуляторов для хранения энергии. По словам Шимановского, роботы станут более автономными. Перемещаться такие устройства будут при помощи колесных и гусеничных групп.

Ранее сообщалось, что инженеры МГУ и "Братьев Вольт" создали робопса. На разработку ушло около двух лет. Пока у робота только базовые навыки, он может передвигать ногами с разной скоростью.