Специалист рассказал, когда роботы получат гражданство и права

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Фото: depositphotos/phonlamai
Основатель и директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев рассказал, что до того момента, пока роботы не будут обладать сознанием, они не смогут действовать осмысленно, сообщает "Газета.ру".
Эксперт объяснил, что для получения роботом гражданства и прав им необходимо обладать сознанием, умением думать, сопереживать, мыслить и понимать суть этих понятий.
"Это связано с тем, что люди до сих пор не понимают, как устроено их собственное сознание. После того как этот секрет будет раскрыт, появится возможность попробовать перенести сознание на другие носители, в том числе и роботизированные", – отметил Кивокурцев.
Как спрогнозировали футурологи, сознание у "машин" появится не раньше чем через 50 лет.
Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) презентовали робота по имени Алекс. Отмечается, что он умеет моргать, двигаться и отвечать на вопросы. Робота создала компания из Перми.
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