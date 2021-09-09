Робот восстановит разрушенные почти 2 тыс лет назад фрески в Помпеях

Фото: EPA/TASS/CIRO FUSCO

Робот начал работу над восстановлением разрушенных почти 2 тысячи лет назад фресок в Помпеях. Об этом пишет издание "Европульс".

Фрески и мозаики оказались повреждены или разрушены на мелкие фрагменты в 79 году нашей эры, когда в Помпеях произошло извержение вулкана Везувий.

Восстановить изображения вручную оказалось невозможно. По этой причине фрагменты фресок и мозаик долгое время оставались в музейных хранилищах.

В данный момент восстановлением начал заниматься робот. Он имеет искусственный интеллект и механические руки, способен сканировать и распознавать фрагменты, а затем расставлять их в необходимом порядке.

По подсчетам специалистов, на восстановление фресок одного из зданий у робота уйдет четыре года.

Древнеримский город Помпеи находится недалеко от Неаполя. Впервые его обнаружили в 1592 году. Сейчас это музей под открытым небом. Раскопки ведутся до сих пор.

Ранее археологи обнаружили в Помпеях тела двух жертв извержения Везувия. Сообщалось, что одни из останков принадлежат одетому в короткую тунику римлянину в возрасте от 18 до 25 лет ростом около 156 сантиметров.