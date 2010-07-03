Археологи нашли в Помпеях сундук древнеримского "колдуна"

10:40
10:40
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Фото: ТАСС/CESARE ABBATE/EPA
Среди руин города Помпеи в здании под названием Каса дель Джардино археологи нашли древний склад с артефактами, которые, как считают специалисты, использовались для проведения ритуалов. Об этом сообщает "Мир 24".
Сундук был наполнен кусками аметиста и янтаря, кристаллами, костяными пуговицами, колокольчиками, сушеными жуками, куклами и крошечными черепами. По мнению экспертов, предметы применялись для "любовной магии" или гаданий, связанных с беременностью и родами.
Также археологи полагают, что принадлежал склад слуге или рабу, так как в нем не нашли ни одного дорогого украшения.
Ранее ученые раскрыли новые подробности о жизни древних майя. Как выяснили американские эксперты из Университета Беркли и Университета Тулейн, этот народ был более воинственным и непримиримым, чем считалось прежде. Новые данные о жизни людей цивилизации Мезоамерики удалось получить благодаря обнаруженному толстому слою древесного угля, появившемуся в 697 году нашей эры. Он не характерен по своим свойствам для естественных пожаров. Ученые считают, что образовался слой после атаки на город майя Вицну, когда применялась тактика выжженной земли. В результате нападения осталось огромное количество жертв.
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