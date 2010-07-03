Ученые раскрыли новые подробности о жизни древних майя

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Древние майя оказались более воинственными и непримиримыми, чем считалось ранее. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Беркли и Университета Тулейн, сообщает сайт "Вечерней Москвы".

Новые данные о жизни людей цивилизации Мезоамерики удалось получить благодаря обнаруженному толстому слою древесного угля, появившемуся в 697 году нашей эры. Он не характерен по своим свойствам для естественных пожаров.

Ученые полагают, что слой образовался после атаки на город майя Вицну, когда применялась тактика выжженной земли. В результате нападения осталось огромное количество жертв.

На пике расцвета культуры майя, 1500 лет назад военные действия были очень редки, однако, когда ресурсы стали иссякать, а масштаб засухи достиг критической точки, войны участились.

Археологи утверждают, что коренные американцы вели войны в течение 650 лет. Во время сражений они сжигали целые города, и их не останавливало большое количество невинных жертв.

Ранее во время исследования осадочных отложений в озере Чичанканаб, палеоклиматологи сделали вывод, что засуха на полуострове Юкатан привела к вымиранию древней цивилизации майя.