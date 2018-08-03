Озеро раскрыло тайну падения цивилизации майя

Фото: AP/Israel Leal

Во время исследования осадочных отложений в озере Чичанканаб, палеоклиматологи сделали вывод, что засуха на полуострове Юкатан привела к вымиранию древней цивилизации майя. Об этом передает "Мир 24".

Исследовали обнаружили, что осадки в регионе уменьшались на 50 – 70 процентов ежегодно на протяжении с 800 до 1000 годов нашей эры.

По предположению ученых, засуха стала губительной для сельского хозяйства. Такие условия повлекли за собой голод и войну за ресурсы, а также массовые переселения. Этот период совпадает со Средневековым теплым периодом, когда на Земле значительно увеличилась солнечная активность и сократилось количество вулканического пепла в атмосфере.

Помимо этого, активная вырубка лесов повлекла за собой уменьшение влаги и деградации почвы. Эксперты подчеркнули, что подобные исследования демонстрируют последствия климатических изменений, которые актуальны в настоящее время.

"Люди влияют климат. Он становится жарче и засушливее. При совмещении естественных причин и человеческого фактора засуха может усилиться вдвое", – отметил профессор Мэттью Лэчнет из Университета Невады в Лас-Вегасе.

По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, сейчас сохраняется тенденция, когда крупные районы Северной Америки, Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Западной Азии и большей части Австралии испытывают колоссальную засуху. Ученые предполагают, что она может губительно повлиять на человечество в ближайшем будущем.

Ранее археологи Мексиканского института экологии, науки и культуры нашли в джунглях в восточной части полуострова Юкатан пещеру с древними рисунками майя. По словам исследователей, открытие поможет узнать больше о жизни древнего племени.