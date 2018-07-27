На полуострове Юкатан археологи нашли древние рисунки майя

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Исследователи Мексиканского института экологии, науки и культуры нашли в джунглях в восточной части полуострова Юкатан пещеру с древними рисунками майя. Об этом сообщает "Мир 24".

На стенах пещеры изображены птицы и животные, геометрические фигуры, воины и отпечатки ладоней. Рисунки занимают площадь длиной 15 метров и высотой 5 метров.

Археологи уверены, что находка может стать значимым открытием для региона, и надеются узнать подробнее узнать о жизни древнего племени.

Сейчас исследователи связались со специалистами из Национального института антропологии и истории,чтобы совместно начать изучение исторического открытия.

С IV по X век Юкатан был центром цивилизации майя. У живописи племени был определенный религиозный и исторический смысл. Майя рисовали синими, оранжевыми, красными, зелеными и розовыми красками на стенах. Однако, техника нанесения рисунков до сих пор не изучена до конца.

Ранее археологи обнаружили десять захоронений викингов неподалеку от средневековой церкви на итальянском острове Сицилия. По предварительным результатам исследований, возраст могил составляет почти 800 лет.