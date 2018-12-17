Ученые воссоздали мистические Врата Солнца

Американским ученым удалось воссоздать мистические Врата Солнца, возведенные цивилизацией Тиуанако (VI–X века до н.э.) на территории Боливии. Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли распечатали модель знаменитой постройки на 3D-принтере, сообщает "Мир 24".
Согласно одной из гипотез, Врата Солнца первоначально являлись частью масштабного храмового комплекса. Он располагался на высоте 3,8 тысячи метров над уровнем моря.
Исследователи распечатали на 3D-принтере 157 блоков. Они имитируют 140 плит из андезита и 17 из песчаника. Чтобы воссоздать древние врата, ученые опробовали различные способы совмещения блоков.
Врата Солнца в Боливии признаны архитектурным чудом древности. Некоторые даже считают их "порталом в параллельные миры". За 1,5 тысячи лет храмовый комплекс сильно разграбили. В результате на своем первоначальном месте не остался ни один из каменных блоков. До наших дней сохранилась только арка.
Ранее древнее озеро полуострова Юкатан раскрыло ученым тайну падения цивилизации майя. Исследовали обнаружили, что осадки в регионе уменьшались на 50 – 70 процентов ежегодно на протяжении с 800 до 1000 годов нашей эры. По предположению ученых, засуха стала губительной для сельского хозяйства. Такие условия повлекли за собой голод и войну за ресурсы, а также массовые переселения.
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