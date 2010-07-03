Археологи нашли истоки Северо-Восточной Руси

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Ученые из Института археологии РАН установили истоки возвышения Северо-Восточной Руси, сообщает "Мир24".

Давно было известно о том, что в XII веке регион стремительно превратился в новый политический центр страны и стал заметным конкурентом для Киева и Новгорода, однако факторы такого мощного подъема оставались неясны.

Теперь же российские специалисты выяснили, что истоками Северо-Восточной Руси стали села Суздальского Ополья, основанные в XI-XII веках. Город Суздаль был построен на возвышенности среди очень плодородных земель. Средневековые земледельцы полностью очистили их от деревьев, так что уже в конце первого тысячелетия там образовалась сеть многолюдных и процветающих поселений, некоторые из которых существуют и по сей день.

Для своего исследования археологи выбрали четыре села, которые упоминались еще в земельных грамотах 1530–1550 годов. Стало известно, что эти населенные пункты были активны еще до монгольского нашествия. При этом они сумели пережить период завоевания и в XIII-XIV веках продолжали постоянно развиваться.

Как отметил директор Института археологии академик Николай Макаров, именно такие крупные и богатые поселения и обеспечивали "стабильность и благосостояние центральных областей государства". Кроме того, на одном из участков заброшенных сел археологи обнаружили деталь навершия рукояти меча с серебряным декором. Фрагмент оружия относился к домонгольскому периоду.

Ранее стало известно, что на юге Греции археологи обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 000 лет. Находка пролежала почти 40 лет, прежде чем заинтересовала ученых. Оказалось, что это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки.