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01:10

Ученые нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки

наука

01:10

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Фото: University of Tübingen/Katerina Harvati, Eberhard Karls

На юге Греции археологи обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет. Находка пролежала почти 40 лет, прежде чем заинтересовала ученых. Оказалось, что это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что осколок черепа был обнаружен в пещере в южной части Пелопоннеса. Возраст останков еще предстоит подтвердить.

Ряд экспертов усомнились в том, что осколок черепа действительно принадлежит современному человеку. Однако если прогноз ученых окажется верным, то вопрос о ранней миграции человека совершит резкий поворот.

Сообщается, что при подобном раскладе Homo Sapiens пришли из Африки в Европу более чем на 160 тысяч лет раньше, чем считается сейчас.

Ранее ученым удалось расшифровать геном древнего библейского народа. Результаты исследований показали, что филистимляне, морской народ Израиля, оказались выходцами из Европы.

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