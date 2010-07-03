Клад с монетами XIX–XX веков нашли в Костянском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи нашли в Костянском переулке набор монет номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Московские археологи нашли в Костянском переулке клад монет времен Николая II. Сколько их точно, сказать пока сложно, скорее всего, порядка 60 штук. Также виден номинал – 5 и 10 рублей. Деньги датируют рубежом XIX и XX веков. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или Гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет", – отметил глава ведомства.

Стоимость клада оценивается в миллион рублей. Монеты спеклись, и археологи не смогли определить их точное количество на месте.

Клад находился в жестяной коробке. Ее нашли при разборе подвала существовавшего раньше здания. Археологические работы в Костянском переулке пока продолжаются.

Ранее археологи проводили раскопки на берегу Яузы в районе Серебрянической набережной. В том числе они нашли и металлический значок дворника конца XIX века.

