Клад с монетами XIX–XX веков нашли в Костянском переулке

Археологи нашли в Костянском переулке набор монет номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Московские археологи нашли в Костянском переулке клад монет времен Николая II. Сколько их точно, сказать пока сложно, скорее всего, порядка 60 штук. Также виден номинал – 5 и 10 рублей. Деньги датируют рубежом XIX и XX веков. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или Гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет", – отметил глава ведомства.
Стоимость клада оценивается в миллион рублей. Монеты спеклись, и археологи не смогли определить их точное количество на месте.
Клад находился в жестяной коробке. Ее нашли при разборе подвала существовавшего раньше здания. Археологические работы в Костянском переулке пока продолжаются.
Ранее археологи проводили раскопки на берегу Яузы в районе Серебрянической набережной. В том числе они нашли и металлический значок дворника конца XIX века.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.