В столице обнаружили значок дворника конца XIX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологи сделали ряд находок во время раскопок на берегу реки Яузы в районе Серебрянической набережной.

Один из артефактов – металлический значок дворника конца XIX века, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Значки начали выпускать в городе с 1879 года. Дворники носили их на своих фуражках вплоть до революции 1917 года. Уникальный предмет сохранился лишь частично. На его фрагменте можно увидеть надпись: "Дворникъ № 4 д. Нилов", – сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Еще одна находка археологов – стеклянный стакан и оловянная тарелка европейского производства с клеймом "Коронованная роза". Предмет датируют концом XVIII – началом XIX века.

Артефакты сейчас находятся в археологической мастерской. После реставрации их передадут в фонды музеев.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние восемь лет специалисты нашли более 30 тысяч артефактов. Немало находок было сделано уже с начала текущего года. Например, зимой археологи обнаружили пуговицу с изображением двух гербов под коронеткой и девизом рода Бобринских: "Богу слава, жизнь тебе". Среди других находок – фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха.

Ранее револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в столице.