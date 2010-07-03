Столичные археологи нашли более 30 тысяч артефактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С приходом тепла в столице открылся новый археологический сезон. Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, за последние восемь лет специалисты нашли более 30 тысяч артефактов.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, немало находок были сделаны уже с начала текущего года. Например, зимой археологи обнаружили пуговицу с изображением двух гербов под коронеткой и девизом рода Бобринских: "Богу слава, жизнь тебе".

Историки полагают, что в прежние века пуговица украшала форму лакея или привратника дома Бобринских.

Среди других находок фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха. На его внешней стороне виден растительный орнамент, а вверху –медальон с птицами. емельянов предположил, что редкую для Москвы вещь использовали как чашу для шитья.

Жемчужиной археологической коллекции признали фаянсовую вазу начала XVIII столетия. Ее нашли на исторической территории усадьбы Голицына. Сейчас там находится Пушкинский музей.

"Судя по проведенным анализам, родиной вазы является Япония. Историки знают, что до 1860-х годов эта страна была очень закрытой и вещи попадали в Европу крайне ограниченным тиражом", – подчеркнул Емельянов.

Он добавил, что в 2019 году раскопки пройдут более чем на 200 площадках. Археологам также предстоит работать в ТиНАО и Зеленограде. В этом сезоне специалисты рассчитывают сделать не менее шести тысяч находок.

Ранее заммэра города Петр Бирюков рассказал, что часть экспонатов, найденных во время раскопок в столице, покажут в музее под открытым небом.

