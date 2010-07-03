В Москве подсчитали найденные артефакты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 29 тысяч артефактов нашли в Москве с 2012 года в ходе ремонтных работ. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, часть экспонатов покажут в музее под открытым небом, передает РИА Новости.

"Только в прошлом-позапрошлом году мы под открытым небом сделали 12 музеев", – отметил заместитель главы города, заверив, что новые музеи появятся и в текущем году.

Бирюков пояснил, что, прежде чем строители начинают ремонт, проводится работа с археологами.

"Эта работа будет продолжаться, она будет сопровождаться департаментом культурного наследия", – заключил он.

В конце марта в Старопанском переулке обнаружили фрагмент белокаменного надгробия знатного москвича. Находка принадлежит церкви Космы и Дамиана в Старых Панех и относится к XVI-XVII векам.

