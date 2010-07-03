Фрагмент древнего белокаменного надгробия знатного москвича нашли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

В Старопанском переулке столицы был найден фрагмент белокаменного надгробия знатного москвича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент культурного наследия.

Отмечается, что находка принадлежит церкви Космы и Дамиана в Старых Панех и относится к XVI-XVII векам. На это указывают буквы, которые были замечены археологами во время раскопки артефакта в Старопанском переулке.

Ранее на Долгоруковской улице археологи нашли клад из русских серебряных и медных монет конца XIX – начала XX. Всего было обнаружено 97 монет разного номинала, а общая сумма находки составляет чуть более 35 рублей.

По словам специалистов, находка является сбережениями горожанина того времени, которые он спрятал в одной из стен кирпичного дома. В 1960-е годы строение снесли, а монеты попали в землю вместе с обломками.