Фрагмент древнего белокаменного надгробия знатного москвича нашли в Москве

В Старопанском переулке столицы был найден фрагмент белокаменного надгробия знатного москвича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент культурного наследия.
Отмечается, что находка принадлежит церкви Космы и Дамиана в Старых Панех и относится к XVI-XVII векам. На это указывают буквы, которые были замечены археологами во время раскопки артефакта в Старопанском переулке.
Ранее на Долгоруковской улице археологи нашли клад из русских серебряных и медных монет конца XIX – начала XX. Всего было обнаружено 97 монет разного номинала, а общая сумма находки составляет чуть более 35 рублей.
По словам специалистов, находка является сбережениями горожанина того времени, которые он спрятал в одной из стен кирпичного дома. В 1960-е годы строение снесли, а монеты попали в землю вместе с обломками.
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