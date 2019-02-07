Клад из монет XIX–XX веков нашли на Долгоруковской улице

Клад из русских серебряных и медных монет конца XIX – начала XX нашли археологи при раскопках на Долгоруковской улице. Всего было обнаружено 97 монет разного номинала, а общая сумма находки составляет чуть более 35 рублей. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
"Это весьма внушительная сумма для того времени. Она равна зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц. Для сравнения, в начале XX века хлеб стоил от четырех до семи копеек, бутерброд – три – семь копеек, литр молока – около 14 копеек, сапоги можно было приобрести за пять рублей, корову – за 60 рублей, а 100 рублей хватило бы на строительство деревянного дома", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.
По словам специалистов, находка является сбережениями горожанина того времени, которые он спрятал в одной из стен кирпичного дома. В 1960-е годы строение снесли, а монеты попали в землю вместе с обломками.
За последнее время это второй клад с монетами этого периода, обнаруженный в центре Москвы. Осенью 2018 года столичные археологи обнаружили клад из 135 старинных монет. Место, где было спрятано больше килограмма денег, обнаружили во время наблюдения за ходом строительных работ напротив Кремля, на Софийской набережной.
Сообщается, что до начала XX века на этой территории стояли двух- и трехэтажные дома. По словам экспертов, клад, скорее всего принадлежал кому-то из жильцов.
Сокровище находилось в земле на глубине около полутора метров. В тайнике хранилось 135 медных монет достоинством от половины копейки до пяти копеек. Самые ранние из обнаруженных экземпляров датируются 1870 годом, а самые поздние – 1915 годом. Общая сумма денежной находки невелика – 2 рубля 36 копеек.
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