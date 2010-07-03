В Норвегии найден "корабль мертвых"

Археологи нашли деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 метров на территории Норвегии.
Как сообщает ТАСС, корабль обнаружен с помощью георадара высокого разрешения на равнине в заповеднике Борре. Эксперты отмечают, что это может быть "корабль мертвых", так как судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт. Степень сохранности редкой находки пока не определена. Археологи пока не планируют проводить раскопки захоронения, но продолжат исследования с помощью неинвазивных методов.
Ладьи использовались норвежскими викингами для погребения военачальников, при этом судно или лодка с телом усопшего обычно покрывались насыпью. До сих пор археологам было известно только три хорошо сохранившихся "корабля мертвых".
В октябре прошлого года на северо-востоке Норвегии археологи уже находили место захоронения викингов. Двадцатиметровый корабль был обнаружен на глубине полметра под землей. Исследователям также удалось найти следы еще как минимум восьми захоронений в окрестностях.
Кроме того, в ноябре прошлого года археологи, работающие на раскопках в античном городе Патара в турецкой Анталье, обнаружили меч викинга. Предположительно, оружие было изготовлено в IX-Х веках.
А в Швеции восьмилетняя девочка случайно нашла в озере древний меч. Артефакт может относиться к V-VI векам. В этот исторический период в Скандинавии еще не началась эпоха викингов.
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