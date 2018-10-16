Археологи нашли корабль викингов

Фото: ТАСС/DPA/Peter Kneffel

На северо-востоке Норвегии археологи нашли место захоронения викингов, пишет сайт газеты The Guardian.

Двадцатиметровый корабль был обнаружен на глубине в полметра под землей. Его удалось найти с помощью специального радара в фермерской зоне. Исследователям также удалось найти следы еще как минимум восьми захоронений в окрестностях.

По словам археолога Норвежского института исследований культурного наследия Ларса Густавсена, корабль – это часть кладбища, которое было обустроено таким образом, чтобы демонстрировать силу и влияние похороненных на нем.

Однако раскапывать найденный курган пока не планируют, в дальнейшем будет проведено исследование захоронения, чтобы оценить степень его сохранности.

Ранее итальянские археологи изучили останки, извлеченные из руин Геркуланума, жители которого погибли в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. На костях был обнаружен неизвестный минеральный осадок черного и красного оттенка. Его нашли в пепле, засыпавшем скелеты, и даже внутри черепов.

Как показала экспертиза, осадок содержит железо и его оксиды – эти вещества могли остаться после того, как человеческая кровь закипела и превратилась в пар. Кроме того, были обнаружены трещины и разломы на черепах, осадок черного цвета на внутренней и наружной стороне. Сильная жара могла спровоцировать сильный отек мозга и резкий скачок внутричерепного давления, которого не выдерживали даже кости.

В течение двух дней города Помпеи, Геркуланум и Стабии, расположенные у его подножия вулкана, были стерты с лица земли. Погибли более 16 тысяч человек.

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