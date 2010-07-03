Захоронение жертв ацтекского божества нашли в центре Мехико

Археологи обнаружили клад с жертвоприношениями во время раскопок ацтекского храма Темпло Майор в Мехико, сообщает портал "Мир 24".
Темпло Майор – построенный в начале XIV века комплекс храмов в столице государства ацтеков Теночтитлане, сейчас на этом месте расположена столица Мексики. Большая часть комплекса была разрушена испанскими конкистадорами.
Найдены останки девятилетнего мальчика, одетого как Уицилопочтли – бог солнца, бог войны и национальный бог ацтеков, покровитель города Теночтитлан. На жертве было ожерелье из нефритовых бусин, а к плечам прикрепили крылья из хищной птицы. Кроме того, в кургане находился скелет ягуара, кремневые ножи и бруски из природной смолы, которую жрецы использовали для благовоний.
Первые старинные артефакты в центре Мехико были найдены еще в мае 1914 года. Около 40 лет назад начались широкомасштабные археологические работы, благодаря которым удалось обнаружить остатки строений, ваяний, а также множество предметов домашнего обихода ацтеков: керамика, статуэтки, жаровни, обсидиановые ножи и наконечники дротиков. Темпло майор представлял собой двойную пирамиду, увенчанную храмами богов дождя Тлалока и войны – Уицилопочтли.
В июне 2017 года в столице Мексики были обнаружены руины древнего ацтекского стадиона для ритуальной игры в мяч. Длина сооружения составляла около 50 метров. От стадиона сохранились только лестница и трибуны. Останки, по мнению ученых, принадлежат игрокам, которых приносили в жертву во время или после игры.
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