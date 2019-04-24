Москва 24 покажет, где будут работать столичные археологи в этом году

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

25 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Начало археологического сезона 2019 года".

За последние 7 лет в Москве сделано более 30 000 находок. Около 20 объектов археологического наследия отправились в музей. Каждая находка позволяет узнать новое об истории города. С наступлением весны стартует очередной археологический сезон. В ходе пресс-конференции Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы, расскажет, на каких площадках будут работать археологи и какие интересные артефакты они ожидают найти.

Смотрите трансляцию 25 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.