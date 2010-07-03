До конца года в Москве исследуют 200 площадок для раскопок

Фото: depositphotos/krugloff

Археологические раскопки пройдут в 2019 году на 200 площадках в Москве, сказал глава департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

"Раскопки пройдут не только в историческом центре. Порядка 20 площадок будет за пределами исторического центра Москвы, например, в ТиНАО, Капотне, Зеленограде. Мы достаточно редко рассказываем о находках, сделанных на этих территориях", – передает его слова Агентство "Москва".

В этом году археологи рассчитывают найти более 6000 артефактов. Перспективными местами считаются площадки на Краснопрудной улице, в районе Костянского переулка и Болотной площади.

За последние 7 лет в Москве сделано более 30 тысяч находок. Около 20 объектов археологического наследия отправились в музей. Каждая находка позволяет узнать новое об истории города. С тепла стартует очередной археологический сезон.

25 апреля в 14:00 в пресс-центре Агентства "Москва" началась пресс-конференция по теме "Начало археологического сезона 2019 года". Подробности смотрите по этой ссылке на Москве 24.