На Долгоруковской улице нашли милицейскую кокарду и револьвер XIX века

Револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили столичные археологи во время раскопок на Долгоруковской улице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Револьвер датируется концом XIX века, кокарда – началом XX века.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Археологические исследования ведутся в районе владения 25 – на месте дома, снесенного еще в 1960-х годах. Как полагают эксперты, и деньги, и оружие с милицейским значком принадлежали одному человеку, который, возможно, служил в милиции. Все находки были спрятаны в стене здания, а после его сноса, вероятно, попали в землю вместе с обломками. Сейчас наши специалисты кропотливо изучают эти артефакты, впоследствии их передадут в московские музеи", – пояснил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Металлическая кокарда с изображением серпа и молота была отличительным знаком советских милиционеров и крепилась на милицейской фуражке. Найденный револьвер является ярким примером того оружия, которое носила милиция в царской России.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ранее на Долгоруковской улице нашли клад из 97 серебряных и медных монет времен правления Николая II. Всего за последние 8 лет археологи сделали больше 30 тысяч находок.
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