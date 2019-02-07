Найденный клад с монетами покажут москвичам

Клад с монетами XIX-XX веков, найденный на Долгоруковской улице, покажут москвичам ко Дню археолога. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.
"Сначала будет процесс реставрации: археологи очистят монеты от грязи, различных наслоений и коррозии и покроют их защитными составами. Затем монеты внимательно изучат московские нумизматы. Конечно, после этого находка будет передана в один из московских музеев. Не исключено, что клад пополнит коллекцию какой-нибудь выставки, например, ко Дню археолога", – рассказали в пресс-службе департамента, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что клад из русских серебряных и медных монет конца XIX – начала XX нашли археологи при раскопках на Долгоруковской улице. Всего было обнаружено 97 монет разного номинала, а общая сумма находки составляет чуть более 35 рублей. По словам специалистов, находка является сбережениями горожанина того времени, которые он спрятал в одной из стен кирпичного дома.
За последнее время это второй клад с монетами этого периода, обнаруженный в центре Москвы. Осенью 2018 года столичные археологи обнаружили клад из 135 старинных монет. Место обнаружили во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной.
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