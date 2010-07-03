Ученые расшифровали геном древнего библейского народа

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Ученые приблизились к разгадке тайны происхождения народов моря – филистимлян. Специалистам удалось извлечь генетический материал из костей, найденных в могилах в национальном парке Ашкелон на юге Израиля, пишет портал "Мир 24".

Результаты анализа показали, что филистимляне оказались выходцами из Европы. В ДНК явно просматривается наследственный компонент европейского происхождения, которого не было у их предшественников из бронзового века.

"Это генетическое различие обусловлено притоком генов, связанных с европейцами, в районе Ашкелона либо в конце бронзового века, либо в начале века железного. Это соответствует предполагаемому времени появления филистимлян на Левантийском побережье, рассчитанному на основании археологических и текстовых находок", – рассказал один из авторов исследования Михал Фельдман (Германия).

Филистимляне фигурируют в Пятикнижии Моисеевом (Торе) как одни из самых заклятых врагов древних израильтян. В Священном писании указывается, что этот народ контролировал "пятиградье" - пять городов: Ашкелон, Ашдод, Газа, Гат и Экрон. В египетских текстах филистимлян обозначают как "народы моря".

Археологические находки в районе древнего кладбища в Израиле демонстрируют обширные торговые связи филистимлян с различными культурами Восточного Средиземноморья.

На древнем кладбище в Ашкелоне были обнаружены 160 древних могил. Ашкелон в древности являлся крупным городом, где процветала морская торговля – начиная с Бронзового века и вплоть до прихода крестоносцев. Раскопки на месте древнего города начались еще в начале XIX века, но комплексные исследования стартовали в середине 80-х годов прошлого века.

