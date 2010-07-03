В храме Рождества Христова в Вифлееме нашли древний артефакт

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При реставрации Базилики Рождества Христова в Вифлееме рабочие нашли небольшую купель для крещения. Находка датируется, предположительно, VI веком, сообщает Live Science.

Ученые детально исследовали большую каменную купель в форме восьмигранного цилиндра в южной части церкви. Маленькая купель находилась внутри этого большого сосуда.

Артефакт изготовлен из того же камня, что и церковные колонны. Поэтому он может быть датирован тем же периодом времени, когда началось строительство церкви.

Реставрация храма Рождества Христова началась в 2014 году и должна завершиться к маю 2020 года. Зимой 2013 года в регионе выпало рекордное количество осадков, из-за чего крыша и старые окна не выдержали: религиозное сооружение затопило, вода повредила древние мозаики, фрески и иконы.

В декабре 2018 года сообщалось, что реставрация настенных мозаик в базилике полностью завершена, убраны реставрационные леса. В процессе работ специалисты подтвердили время создания мозаик: середина XII века. Храм стоит на вершине грота, который со II века считается традиционным местом рождения Иисуса Христа.

