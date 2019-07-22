Ученые нашли неизвестное наскальное изображение Будды

На юге Красноярского края кузбасские ученые обнаружили фигуру Будды и другие неизвестные до сих пор наскальные изображения, относящиеся к разным хронологическим периодам. Об этом пишет "Российская газета".
Силами петроглифической экспедиции музея-заповедника "Томская Писаница" и Кемеровского госуниверситета был обследован обширный участок скального массива горы Тепсей. Объектом исследования стал Тепсейский археологический комплекс, одноименный отряд КемГУ работает там уже не первый год.
Некоторые плоскости с рисунками оказались под угрозой уничтожения из-за негативного воздействия вод Красноярского водохранилища. В одних местах осыпается скальная корка, в других же наскальные изображения были почти полностью погребены под крупными валунами или же засыпаны мелкими фрагментами песчаника.
Точно датировать изображение Будды можно будет после дополнительных изысканий. При этом уже можно сказать, что петроглифы охватывают период от самых ранних изобразительных пластов Минусинской котловины до этнографического времени.
Ранее стало известно, что на юге Греции археологи обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет. Находка пролежала почти 40 лет, прежде чем заинтересовала ученых. Оказалось, что это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки.
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