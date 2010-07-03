Фрагмент колонны и часть фигурки из бивня мамонта нашли в СВАО

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века. Находки датируются XVIII веком, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам главного археолога столицы, заместителя руководителя городского департамента культурного наследия Леонида Кондрашева, бивни и кости мамонтов широко применялись для производства различных предметов, в том числе украшений, окладов икон, инкрустированных накладок на холодное и огнестрельное оружие, пуговиц.
"Предположительно, это могла быть декоративная статуэтка или же шахматная фигура. Тогда в богатых дворянских семьях модно было иметь подобные вещицы", – приводятся в сообщении слова Кондрашева.
В Южном Медведкове археологи сопровождают работы по благоустройству берегов реки Яузы.
По словам Кондрашева, все находки в этой местности связаны, как правило, с одной из трех усадеб, располагавшихся в разное время на территории села Медведково. В том числе, усадьбой в этой местности в XVIII веке владели князья Нарышкины.
За последние восемь лет специалисты нашли более 30 тысяч артефактов. Немало находок было сделано уже с начала текущего года. Например, зимой археологи обнаружили пуговицу с изображением двух гербов под коронеткой и девизом рода Бобринских: "Богу слава, жизнь тебе". Среди других находок – фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха.
Ранее револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в столице.
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