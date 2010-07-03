Часть старинного надгробия нашли в пойме реки Яузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Южном Медведкове археологи нашли старинный артефакт – мраморный крест – верхнюю часть надгробия, которое, вероятно, относится к погосту при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Находка датируется XIX – началом ХХ века, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"На месте этого района было село, которым в разное время владели три знаменитые дворянские фамилии – Пожарские, Голицыны и Нарышкины. Поэтому большая часть артефактов связана с этими усадьбами", – рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Ранее специалисты обнаружили в зоне раскопок часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, осколки глиняной и стеклянной посуды, фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта.

За последние восемь лет специалисты нашли более 30 тысяч артефактов. Немало находок было сделано уже с начала текущего года. Например, зимой археологи обнаружили пуговицу с изображением двух гербов под коронеткой и девизом рода Бобринских: "Богу слава, жизнь тебе". Среди других находок – фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха.

Ранее револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в столице.